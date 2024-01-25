Forbes: В российской версии о сбитом Ил-76 есть серьезные нестыковки 2 25.01.2024, 13:55

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Как говорил Наполеон Бонапарт, «никогда не перебивай врага, когда он совершает ошибку».

Россия распространяет неправдивую информацию о том, что на борту сбитого Ил-76 над территорией Белгородской области находились украинские военнопленные. Об этом пишет издание Forbes.

Журналисты обескуражены тем, что ВС РФ считали, что могут безопасно доставлять громоздкие грузовые самолеты Ил-76 в российский город Белгород, расположенный рядом с украинской границей.

«Как говорил Наполеон Бонапарт: «Никогда не перебивай своего врага, когда он совершает ошибку», — комментируют журналисты по этому поводу.

По мнению журналистов, правительство РФ не могло отрицать уничтожение Ил-76, поскольку падение самолета сняли местные жители, и не смогли отрицать, что самолет сбила именно Украина, потому что на одном видео видно явный дымовой след, который указывает на попадание ракетой.

Также в Forbes не верят, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, потому что на видео с места катастрофы не видно много тел.

«Доказательства, скорее всего, указывают на настоящее сбитие законной военной цели, а не на террористическое случайное убийство украинских пленных их собственным правительством. То, что украинская авиация могла попасть в грузовой самолет, который летел над Белгородом, никого не должно удивлять. Харьков хорошо защищен одними из лучших в Украине средств противовоздушной обороны западного производства, очевидно включая одну из трех батарей ВВС американских ракет Patriot», — пишет Forbes.

Отмечается, что радиус действия ракеты Patriot PAC-2 составляет почти 160 км. Это позволяет угрожать российским военным самолетам над Белгородом.

«Иначе говоря, россияне должны были знать, что лучше не направлять большой медленный транспортный самолет в возможную зону убийства ракет. «Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне боевых действий не может быть безопасной», — цитирует издание сообщение ГУР Минобороны.

Катастрофа Ил-76 под Белгородом: что известно

24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. По данным российских журналистов, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на борту Ил-76 могли находиться 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили для обмена.

В США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области Российской Федерации, находились украинские военнопленные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании падения Ил-76. Глава государства сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных