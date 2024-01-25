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«Ничего хорошего на посту министра от него ждать не стоит»

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  • 25.01.2024, 15:51
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«Ничего хорошего на посту министра от него ждать не стоит»

Врач прокомментировал назначение нового главы Минздрава.

Сегодня был назначен новый министр здравоохранения Александр Ходжаев. Разъясняя ему задачи, Лукашенко сделал акцент на том, что Александр Ходжаев – «человек внеклановый, хотя в министерстве до этого были целые династии». Так ли это на самом деле? И кто вообще такой Александр Ходжаев? Рассказал Telegram-каналу «Белые халаты» врач-психиатр, который работал в РНПЦ ПЗ:

– Стоит начать немного с его папы. Хотя дети за отцов отвечать не должны, но это просто для понимания исходной позиции. Валерий Осимович поднялся в своей карьере до первого замминистра здравоохранения. На этой должности он запомнился людям как эксцентричный, эгоистичный, не уважающий другие интересы человек. Сейчас занимается производством антисептиков, которые продает в России и Беларуси, используя знакомства и коррупционные связи.

Ходжаев начинал свой путь не с психиатрии. Первая его специальность – патологоанатом, им он работал с 2004 по 2008 год. Потом в нем резко проснулась любовь к психотерапии, и он стал аспирантом на кафедре психотерапии БелМАПО. Тема диссертации была выбрана очень странной – психотерапия беременных во время родов, которая была настолько слабой, что даже при покровительстве влиятельного папы она была отклонена и защититься удалось лишь со второй попытки.

После защиты он остался работать на кафедре психотерапии БелМАПО, где не очень-то уживался с коллегами по той причине, что максимально избегал любой работы, постоянно пытаясь переложить ее на кого-нибудь другого. Такое необходимое для чиновника качество было замечено в Минздраве, куда он был поставлен на должность «главный специалист управления специализированной медпомощи главного управления организации медпомощи Минздрава», а фактически – главного нарколога.

Там он продолжил заниматься привычной работой – перекладывать задачи на других, тем более что это было очень удобно: в подчинении целое головное учреждение РНПЦ психического здоровья. В итоге организационно-методический отдел и центр наркологического мониторинга и превентологии, фактически, стали филиалами МЗ, занимаясь выполнением поручений Ходжаева. На этой должности уже стало отлично видно, что главным для Александра Валерьевича является выслужиться перед начальством и показать нужные цифры. Реальные проблемы людей и службы (коих в наркологии огромное количество) Ходжаева не беспокоят совершенно.

Наглядным примером невозможности организовать работу стало, когда не его прямые подчиненные составляли клинические протоколы по психиатрии, которые были изданы в 2010, и нуждались в пересмотре. Поручение на разработку поступило в 2018 году, а изданы лишь в 2023, многократно сорвав запланированные сроки. А все потому, что авторы были люди грамотные и независимые – сотрудники кафедр, неготовые выполнять любую глупость.

Перейдя на должность директора РНПЦ ПЗ, Ходжаев показал, что не готов упускать и свое министерское положение. Так, за 3 года другого главного нарколога в министерстве и не появилось. Характерно, что его бывший начальник (Старцев А.И.), когда ему по новому законодательству понадобилось характеристика с бывшего места работы, получил от Ходжаева отрицательную.

Все время руководства РНПЦ ПЗ – одно сплошное игнорирование мнений специалистов, безумные фантазии. За последние годы уволилось множество грамотных заведующих отделений и врачей.

Приложил руку Ходжаев и к репрессиям – уволил заведующего отделение, который попал в Жодино и был избит по пути домой в день выборов 2020 года.

Отношение к пациентам можно понять по этому случаю: пациентки набрались смелости и опубличили издевательства в РНПЦ ПЗ, после чего их запугали. В итоге ничего в системе не поменялось.

О перспективах. Ничего хорошего на посту министра от него ждать не стоит. Как «гнобил» подчиненных, так и будет это делать. Ни человечности, ни сострадания, ни совести. А также Лукашенко попросил его назначать на должности крепких государственников, верных государству.

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