«Ничего хорошего на посту министра от него ждать не стоит» 1 25.01.2024, 15:51

3,554

Врач прокомментировал назначение нового главы Минздрава.

Сегодня был назначен новый министр здравоохранения Александр Ходжаев. Разъясняя ему задачи, Лукашенко сделал акцент на том, что Александр Ходжаев – «человек внеклановый, хотя в министерстве до этого были целые династии». Так ли это на самом деле? И кто вообще такой Александр Ходжаев? Рассказал Telegram-каналу «Белые халаты» врач-психиатр, который работал в РНПЦ ПЗ:

– Стоит начать немного с его папы. Хотя дети за отцов отвечать не должны, но это просто для понимания исходной позиции. Валерий Осимович поднялся в своей карьере до первого замминистра здравоохранения. На этой должности он запомнился людям как эксцентричный, эгоистичный, не уважающий другие интересы человек. Сейчас занимается производством антисептиков, которые продает в России и Беларуси, используя знакомства и коррупционные связи.

Ходжаев начинал свой путь не с психиатрии. Первая его специальность – патологоанатом, им он работал с 2004 по 2008 год. Потом в нем резко проснулась любовь к психотерапии, и он стал аспирантом на кафедре психотерапии БелМАПО. Тема диссертации была выбрана очень странной – психотерапия беременных во время родов, которая была настолько слабой, что даже при покровительстве влиятельного папы она была отклонена и защититься удалось лишь со второй попытки.

После защиты он остался работать на кафедре психотерапии БелМАПО, где не очень-то уживался с коллегами по той причине, что максимально избегал любой работы, постоянно пытаясь переложить ее на кого-нибудь другого. Такое необходимое для чиновника качество было замечено в Минздраве, куда он был поставлен на должность «главный специалист управления специализированной медпомощи главного управления организации медпомощи Минздрава», а фактически – главного нарколога.

Там он продолжил заниматься привычной работой – перекладывать задачи на других, тем более что это было очень удобно: в подчинении целое головное учреждение РНПЦ психического здоровья. В итоге организационно-методический отдел и центр наркологического мониторинга и превентологии, фактически, стали филиалами МЗ, занимаясь выполнением поручений Ходжаева. На этой должности уже стало отлично видно, что главным для Александра Валерьевича является выслужиться перед начальством и показать нужные цифры. Реальные проблемы людей и службы (коих в наркологии огромное количество) Ходжаева не беспокоят совершенно.

Наглядным примером невозможности организовать работу стало, когда не его прямые подчиненные составляли клинические протоколы по психиатрии, которые были изданы в 2010, и нуждались в пересмотре. Поручение на разработку поступило в 2018 году, а изданы лишь в 2023, многократно сорвав запланированные сроки. А все потому, что авторы были люди грамотные и независимые – сотрудники кафедр, неготовые выполнять любую глупость.

Перейдя на должность директора РНПЦ ПЗ, Ходжаев показал, что не готов упускать и свое министерское положение. Так, за 3 года другого главного нарколога в министерстве и не появилось. Характерно, что его бывший начальник (Старцев А.И.), когда ему по новому законодательству понадобилось характеристика с бывшего места работы, получил от Ходжаева отрицательную.

Все время руководства РНПЦ ПЗ – одно сплошное игнорирование мнений специалистов, безумные фантазии. За последние годы уволилось множество грамотных заведующих отделений и врачей.

Приложил руку Ходжаев и к репрессиям – уволил заведующего отделение, который попал в Жодино и был избит по пути домой в день выборов 2020 года.

Отношение к пациентам можно понять по этому случаю: пациентки набрались смелости и опубличили издевательства в РНПЦ ПЗ, после чего их запугали. В итоге ничего в системе не поменялось.

О перспективах. Ничего хорошего на посту министра от него ждать не стоит. Как «гнобил» подчиненных, так и будет это делать. Ни человечности, ни сострадания, ни совести. А также Лукашенко попросил его назначать на должности крепких государственников, верных государству.