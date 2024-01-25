Украинский летчик назвал основные версии причин крушения российского Ил-76 7 25.01.2024, 17:08

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И проанализировал видео падения самолета.

В Белгородской области рухнул российский транспортный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявило, что самолет, на котором якобы находились украинские военнопленные, сбили ВСУ. Украина не подтверждает эту информацию.

Сайт Charter97.org попросил украинского летчика и военного эксперта Алексея Мельника проанализировать видео и фото с места падения самолета, которые есть в открытом доступе:

— На мой взгляд, есть достоверное видео падения самолета. На основании этого видеоподтверждения можно сделать однозначные выводы о том, что самолет был сбит в воздухе. Есть видеофиксация взрыва ракеты и признаки того, что неуправляемый самолет упал на землю. В процессе этого падения у него отвалилась какая-то часть, предположительно — двигатель.

Это практически 100% подтверждение того, что произошло разрушение конструкции самолета в воздухе в результате попадания в него ракеты.

Есть также факт пожара на месте его падения. Наверное, очень узкие специалисты могут оценить количество топлива, которое могло быть на борту, повлекшее его воспламенение. Это очевидные факты и выводы.

Идем дальше. Со всем тем, что показывает российская сторона крупным планом с места событий, нужно быть очень осторожными. Место происшествия оцепили российские военные. В этом случае в публичный доступ попадают лишь те кадры, которые вписываются в легенду, выстроенную уже официальным руководством России. Даже если мы увидим какую-то часть фюзеляжа со следами повреждения или останки человеческих тел, то не факт, что это именно этот Ил-76.

Повторюсь, уже есть официальная российская легенда, которая будет, образно говоря, лепится из этих «подтверждений».

Давайте вспомним малазийский «Боинг» рейса МН-17. Сколько было фейков и попыток увести следствие в сторону? Там шло международное расследование. Понятно, что России нужно было поднапрячься, чтобы убедить настоящих независимых экспертов в их версии.

Здесь же ситуация для России упрощается многократно. Никаких независимых экспертов, а их специалисты подтвердят любую версию.

Еще один пример — самолет с Пригожиным. Такая же история. Мы должны это все держать в уме, когда соглашаемся с какой-то российской версией или делаем попытку сделать собственные выводы.

— Тогда какие основные версии вы бы сейчас выделили?

— Начнем с исключения версии, которая сейчас выдвигается. Я категорически исключаю версию того, что Украина могла преднамеренно запустить ракету по самолету с украинскими военнопленными. Если бы была информация о том, что этот самолет перевозит украинских военнопленных, то я на 100 процентов уверен, что эта операция была бы отменена даже в самый последний момент.

Однако нужно заметить, что если мы рассматриваем версию украинской ракеты, то была ли эта информация у украинского расчета противовоздушной обороны? Она могла не дойти. Проблемы координации и взаимодействия, к сожалению, существуют не только у нашего противника.

Подчеркну, Украина не могла сознательно уничтожить самолет с украинскими военнопленными. На этом нужно акцентировать внимание, потому что Россия делает это основной версией. Она совершенно несостоятельная.

Добавлю еще, что Россия не обязательно готовила эту провокацию. Скорее всего, они воспользовались случившимся, а сейчас пытаются извлечь максимум.

Могла ли это быть российская ракета? Вполне. Есть подтверждения того, что приблизительно в то же самое время в Белгороде объявлялась ракетная тревога. Там активно работала российская ПВО. Высока вероятность того, что российская ПВО могла выпустить ракету либо ошибочно по этой цели, либо по другой цели, а ракета может сама захватить другую цель. Особенно такую большую, как транспортный самолет, даже если ее запускали, например, по какому-то беспилотнику или украинской ракете.

Такие случаи тоже неоднократно в истории были. Вероятность того, что Ил-76 был сбит именно российской ракетой — высокая. Получим ли мы ответ на этот вопрос? Скорее всего, нет.

Если бы на месте работали независимые эксперты, то ракету С-300, которая могла поразить цель на этой дальности с российской территории, легко отличить от других ракет.

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