Юрий Кмить: Аналитики НАТО просчитывают, за какое время будет уничтожена армия Лукашенко 9 25.01.2024, 17:37

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Юрий Кмить

24 часа или 48.

Страны НАТО начали крупнейшие учения со времен «холодной войны». Маневры проводятся и возле границы с Беларусью. Примечательно, что Лукашенко собрал генералов и назвал границу с Польшей и странами Балтии «еще более опасной, чем с Украиной».

Почему Лукашенко так разволновался? Об этом сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем:

— Это не Лукашенко разволновался, он транслирует задания Путина. А Путин машет Европе и НАТО пальчиком, что вот, вы смотрите, мы готовы ударить, если вы не прекратите и дальше помогать Украине. На самом деле у него нет военных возможностей атаковать страны Балтии или Польшу. Это практически невозможно, потому что Путин фактически с Украиной не может ничего сделать. Сейчас мы видим позиционную войну, с обеих сторон потери, но никакого большого продвижения нет. А то продвижение, которое есть со стороны России, дается большой ценой — 100 метров за 1000 человеческих жизней. Это сумасшедшие потери, сейчас фактически происходит убийственная война для российской армии.

Чтобы объяснить все, что происходит сейчас в информационном поле вокруг стран Балтии, Польши и Беларуси, надо понять, что настал этап кульминации. Это момент демонстрации Путиным всех своих максимальных возможностей. Кроме удара ядерным оружием у него ничего не останется.

Почему это кульминационный момент? Потому что Путин задействовал все свои максимальные возможности: шантажа, прокси-войск, союзников. К этому я отношу атаку ХАМАСа на Израиль, это задумка Ирана и России, там российские деньги, иранское оружие. Естественно, Америка тут должна включиться, направить часть вооружения, которое предназначено для Украины, часть денег на Израиль. Возбужденная «Хезболла», которая только недавно из Москвы приехала, блокировка хуситами Красного моря — это тоже русская ответка для Байдена и НАТО. Снова НАТО должно напрягаться, стрелять ракетами по хуситам, защищать морские пути, снова отвлекаться от Украины.

В этой самой цепи КНДР снова запускает какую-то баллистическую ракету, идут ядерные угрозы. Это тоже звено кульминационного процесса. И в конце этой цепочки находится Александр Лукашенко и лидер Сербии Вучич. Путин как в кукольном театре дергает за ниточки, Лукашенко должен исполнить свою роль. А она заключается в следующем: если вы не отвернетесь от Украины, мы начнем «мочить» страны Балтии, мы начнем Польше угрожать.

Вы посмотрите, одновременно с этими угрозами было недавно заявление Медведева, что Польша вообще доиграется и потеряет свою государственность. К чему это вообще? Что, Польша ведет войну? Нет. Это угрозы, Путин действует как реальный бандит, у него просто такой поведенческий тип. Он бандюган, где не может физически кого-то уделать, пытается сделать это с помощью шантажа и страха.

Что в ответ? А в ответ на эту кульминацию НАТО организовывает маневры, учения на 80 тысяч войск. Альянс дает сигнал: «Нас хватит и по всему миру твои шалости закрывать, и страны Балтии защитить». Эти маневры — демонстрация готовности защитить страны Балтии и Польшу.

Кроме того, есть еще и информационная составляющая ответки для Путина. Недавно в издании BILD опубликована большая типа утечка, что Германия готовится к войне.

Параллельно по узким кругам запустились поиски информации о состоянии белорусской армии. Какие-то аналитики начали заниматься вопросом, а сколько выдержит белорусская армия после удара НАТО: 24 часа или 48.

Это активно муссируется в узких кругах, но это искусственно сделано, чтобы до белорусского режима немного что-то дошло. Изучается вопрос, успеет ли резервная российская армия где-то из-под Смоленска перебазироваться за 48 часов для «защиты» Беларуси, не успеет, когда туда зайдут танки НАТО и займут Беларусь. Это ответка НАТО, информационная, но умная, жесткая, на уровне Путина. Наконец-то в НАТО поняли, что с бандитом надо говорить по-бандитски, что он ничего кроме силы не понимает.

Так же и Лукашенко. После того, как Украина сделала два предупреждающих удара по аэродромам в Мачулищах и Зябровке, режим был шокирован, что такое возможно, после этого фактически атаки с территории Беларуси на Украину прекратились. Что Лукашенко, что Путин, кроме языка силы они ничего не понимают. Учения НАТО — это демонстрация языка силы.

— Во всех сценариях возможной войны между НАТО и РФ, которые публикует западные СМИ, задействована Беларусь. Действительно ли Лукашенко готовят к войне со странами Запада?

— Давайте реально, сколько в Беларуси армии, готовой воевать? Тысяча? Две? Спецназ там есть, в целом — до пяти тысяч человек. Что такое пять тысяч человек в условиях российско-украинской войны, где с каждой стороны по полмиллиона? У Украины западная техника и уже достаточно квалифицированный офицерский состав. У России тоже есть, но там много новых, потому что большинство лучших выбито уже.

Что такое пять тысяч? Ничто. Как военная сила Беларусь ничего из себя не представляет, но как информационный повод — да. Размещение тактического ядерного оружия в стране — это инструмент шантажа. Как военная сила белорусская армия — ноль. Она сама даже Литву не сможет забрать, потому что это нападение, а в нападении необходимо соотношение 10 к 1. А вот покричать — пожалуйста.

Конечно, с помощью русской армии можно попытаться что-то сделать, но это не будет белорусское вторжение, это будет вторжение России через Беларусь, давайте называть вещи своими именами. Второе — что мешало Беларуси воевать раньше? Они же вместе с Россией называются «союзное государство», для этого не нужна специальная военная доктрина, не нужны какие-то особые изменения. Если бы белорусские военные могли воевать, они бы уже давно это сделали, но они не могут. Это сугубо информационная и шантажистская кампания.

— Беларусь меняет военную доктрину. В ней теперь предусмотрена возможность ядерного удара, все страны-соседки, кроме России, названы недружественными и появилась возможность «упреждающего удара». К чему эти изменения?

— По ядерной доктрине — это хитрость, ноу-хау Лукашенко. Во-первых, в новой доктрине Беларусь — это ядерное государство. Смешно. Смешно, потому что не может оккупированная страна руководить ядерным оружием, доступа у Лукашенко к нему, естественно, нет, это понты. Но тут есть один интересный момент — Лукашенко всем рассказывает, что они хотят в доктрину включить пункт, что нападение на территорию союзника будет считаться поводом, который разрешает Беларуси вступить в войну. А что, такое сейчас не происходит? Происходит. А что мешало делать это раньше в рамках вашего «союзного государства»?

Так вот, возня вокруг этого пункта — «давайте, кружите меня, кружите, болтайте со мной, болтайте». Это зашифрованный посыл, чтобы Путин не понял, крик о помощи: «Спасайте, меня уже прижали. Если вы что-то не придумаете — у меня выхода нет. Делайте что-то с Путиным, потому что он меня прижал, заставляет бросать Беларусь в войну, а я не хочу. Давайте торговаться, что-то вместе придумаем, давайте мне гарантии безопасности, давайте мне деньги, а я типа буду его обманывать».

— Можно ли верить белорусскому диктатору?

— Верить нельзя, шансов, что Лукашенко что-то сделает и не кинет, очень мало. Белорусский диктатор уже настолько уверен в себе, что он такой «гений», такой «политический пройдоха», что он даже не замечает, что к нему нет доверия. Он же врет и сам себе верит одновременно, сегодня сказал одно, завтра — другое, даже не заметил, что это между собой не согласуется.

Лукашенко считает, что Запад можно обмануть, что он о чем-то договорится, кинет, использует. Лукашенко понимает, предчувствует, что Россия все-таки загнется, не выдержит, поэтому ему надо какие-то запасные каналы держать. Это сооружение такого запасного аэродрома — информации, контактов, договоренностей каких-то, что он якобы не допустил вторжения белорусских войск в Украину.

А сейчас эта парадигма ломается, потому что недавно в Украине нашли убитого офицера белорусской армии. Засветили и звания его, что он был призван в Минске и фактически служил в российской армии. Парадигма «я не пустил» уже пропадает, этот тезис как оружие тратит свою силу.

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