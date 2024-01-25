Аэроразведчики ВСУ выследили и ранили элитного русского снайпера с позывным Косой 25.01.2024, 20:29

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Охота на Косого продолжалась более трех суток.

Аэроразведчики 14-й ОМБр имени князя Романа Великого выследили и ранили элитного русского снайпера с позывным Косой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, охота на Косого продолжалась более трех суток и наконец, точно сбросив боеприпас, украинские воины ранили оккупанта. Он поднимал глаза к небу и просил не добивать его. На помощь раненому пришла эвакуационная группа, пытавшаяся дотянуть своего раненого в пункт эвакуации. Впрочем, после следующего сброса мины из дрона все оккупанты разбежались, оставив Косого на дороге. Еще один боеприпас добил снайпера-оккупанта.

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