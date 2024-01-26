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ВСУ ликвидировали группу офицеров РФ: в списке топ-оккупант

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  • 26.01.2024, 12:44
  • 4,086
ВСУ ликвидировали группу офицеров РФ: в списке топ-оккупант

Опубликованы звания и фамилии.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз удалось ликвидировать «пачку» топ-оккупантов с офицерскими званиями.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация одного оккупанта высшего офицерского состава и нескольких россиян с низшими званиями.

Среди «успешно демобилизованных»:

подполковник Ткаченко Александр;

капитан Федоров Игорь;

старший лейтенант Кабанович Вадим;

лейтенант Шпачков Сергей;

лейтенант Цветков Сергей.

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