ВСУ ликвидировали группу офицеров РФ: в списке топ-оккупант

ВСУ ликвидировали группу офицеров РФ: в списке топ-оккупант1
- 26.01.2024, 12:44
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Опубликованы звания и фамилии.
Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз удалось ликвидировать «пачку» топ-оккупантов с офицерскими званиями.
Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация одного оккупанта высшего офицерского состава и нескольких россиян с низшими званиями.
Среди «успешно демобилизованных»:
подполковник Ткаченко Александр;
капитан Федоров Игорь;
старший лейтенант Кабанович Вадим;
лейтенант Шпачков Сергей;
лейтенант Цветков Сергей.