ВСУ ликвидировали группу офицеров РФ: в списке топ-оккупант 1 26.01.2024, 12:44

4,086

Опубликованы звания и фамилии.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз удалось ликвидировать «пачку» топ-оккупантов с офицерскими званиями.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация одного оккупанта высшего офицерского состава и нескольких россиян с низшими званиями.

Среди «успешно демобилизованных»:

подполковник Ткаченко Александр;

капитан Федоров Игорь;

старший лейтенант Кабанович Вадим;

лейтенант Шпачков Сергей;

лейтенант Цветков Сергей.