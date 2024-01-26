В Крыму ввели «особый режим» с оккупированной частью Херсонской области 26.01.2024, 13:21

Что это значит?

Ситуация в Крыму оказалась в центре внимания - так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов приказал ввести «особый режим» пересечения административной границы с пока еще оккупированной частью Херсонской области.

В «указе» пособника россиян говорится, что пропускной режим на севере Крымского полуострова «приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ», сообщает

«Радио Свобода».

По сведениям издания, пересечь админграницу люди могут на железнодорожных пунктах пропуска «Джанкой» и «Армянск» и на автомобильных ПП - «Перекоп», «Джанкой», «Армянск».

Советник мэра пока еще оккупированного города Мариуполь Петр Андрющенко в Telegram объяснил, что на практике означает для людей введение пособником захватчиков «особого режима» пересечения админграницы.

«На практике это означает (кроме осложнений логистики) фильтрацию и проверки, аналогичные на пересечении границы возле Новоазовска. С чем поздравляем крымчан и посетителей оккупированного полуострова. «Россия здесь навсегда» заиграла херсонской «тревожностью», - поделился он.