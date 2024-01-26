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В Таиланде вынесли приговор музыкантам группы «Би-2»

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  • 26.01.2024, 13:40
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В Таиланде вынесли приговор музыкантам группы «Би-2»

О задержании музыкантов стало известно накануне.

Музыканты группы «Би-2» получили штраф в размере 95 долларов каждому из них за то, что выступали в Таиланде с концертами без соответствующего разрешения. Такое решение принял суд города Пхукет 26 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат (95 долларов) каждый», — сказано в приговоре суда.

О задержании музыкантов «Би-2» стало известно накануне. Тогда сообщалось, что сотрудники отделения полиции в Патонге — курорте на западном побережье Пхукета — задержали семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Это были участники рок-группы «Би-2».

Напомним, вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед. В июньском сингле «Колыбельная», который «Би-2» посвятила погибшей в 2021 году подруге, многие поклонники увидели антивоенное высказывание. Ходили слухи, что группа покинула Россию, однако летом музыканты отвечали на это, что находятся в отпуске. В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.

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