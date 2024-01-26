Пять действий Пиневича, которые привели в бешенство Лукашенко 5 26.01.2024, 13:45

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Не только масочный режим при пандемии.

В четверг 25 января диктатор Лукашенко назначил Александра Ходжаева новым министром здравоохранения.

О прежнем руководителе ведомства он высказался так:

«Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности».

Сайт UDF перечислил причины, по которым Александр Лукашенко был недоволен работой Дмитрия Пиневича.

Введение масочного режима при пандемии и концентрация усилий на борьбе с ковидом

Осенью 2021 года Пиневич предпринял вполне логичные шаги по борьбе с новой волной коронавируса: в Беларуси ввели обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции в общественных местах, массовую вакцинацию, а также было приостановлено оказание плановой медпомощи в поликлиниках.

Но эти решения взбесили Лукашенко, который отрицал серьезность угрозы со стороны ковида.

«Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!», – предъявил на совещании Лукашенко претензии министру здравоохранения.

Диктатор добавил: «Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными. Нет, Дмитрий, так дело не пойдет. Возвращайтесь к тому, что мы делали в первую волну».

Все ограничительные меры были отменены.

Образование очереди на эндопротезирование суставов

Летом прошлого года Лукашенко набросился на Пиневича, узнав об образовании очереди на эндопротезирование суставов. Во многом в этом был виноват сам руководитель страны: именно он инициировал «дело ортопедов», когда многие специалисты были оторваны от работы.

На совещании между ними состоялся следующий диалог.

«– До конца года вы мне все эти суставы замените!

— До конца года мы все не заменим…

— Еще как заменишь! Один будет менять, а двое — зашивать рану. Идите и организовывайте».

Массовый отъезд медиков за рубеж

Опять-таки в этом во многом виноват лично Лукашенко. Дело не только в низкой оплате труда по сравнению даже с соседними странами, но и в политических репрессиях: белорусские медики активно выступали против насилия со стороны силовиков.

Но Лукашенко считает, что министр здравоохранения в состоянии как-то остановить поток уезжающих. Кстати, несколько месяцев назад руководитель страны подписал правки в закон «О здравоохранении»: теперь врачам после ординатуры придется отрабатывать пять лет вместо нынешних двух.

Проблемы с выпуском белорусской вакцины от ковида

Эту странную идею выдвинул Лукашенко и потребовал выпустить ее в оборот в 2023 году. Министр Пиневич два года обещал, что так и будет. Но по факту отечественная вакцина в гражданский оборот так и не поступила. Хотя недавно сообщили, что ее клинические испытания завершены.

Сложная ситуация с ФАПами и районными больницами

Весной прошлого года Лукашенко создал комиссию во главе с матерью его младшего сына Ириной Абельской, которую отправил оценить уровень оказание медуслуг в глубинке. В результате было созвано совещание, на котором политик обрушился с критикой на Пиневича.

Лукашенко заявил о снижении качества оказания медицинской помощи и отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения.

«Спросим и с Караника, который рекомендовал его (Пиневича – UDF), и всю ту группу, которая сегодня в Министерстве здравоохранения работает. И который клялся мне. Я не забыл», – отметил диктатор.