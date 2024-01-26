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Звезду сериала «Слово пацана» внесли в базу «Миротворец»

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  • 26.01.2024, 13:49
  • 3,980
Звезду сериала «Слово пацана» внесли в базу «Миротворец»

Он поддержал войну в Украине.

Актера скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец».

Известно, что он поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Ранее Кологривый записал видеообращение к оккупантам во время съемок нового пропагандистского фильма «В августе 44-го».

В ролике он цинично поблагодарил российских захватчиков за «защиту и безопасность».

Стоит отметить, что Кологривый долгое время молчал о войне в Украине. Однако пока Россия бомбила мирные города и убивала украинцев, Никита продолжал сниматься в РФ.

Последняя его роль была в сериале «Слово пацана» о молодежной преступности в Казане.

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