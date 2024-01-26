Надеждин собрал 200 тысяч подписей за выдвижение в президенты России 12 26.01.2024, 14:16

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Но понесет в ЦИК не все.

Экс-депутат Госдумы РФ Борис Надеждин, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах, набрал более 200 000 подписей россиян со всего мира в свою поддержку.

Об этом он рассказал в интервью «Независимой газете», уточнив, что после проверки собранной информации подаст в ЦИК только подписи, полученные в России.

Подписные листы, заполненные россиянами за рубежом он назвал знаком символической поддержки.

Утром в пятницу, 26 января, на сайте Надеждина было объявлено, что подписи за него поставили 183 283 человека. Однако сам он в разговоре с «Независимой газетой» заверил, что собрал 200 000 подписей. Решение отказаться от заграничных подписных листов приняли после того, как стало понятно, что российских подписей достаточно, чтобы преодолеть необходимый барьер в 100 000 голосов, пояснили изданию Paper Kartuli в штабе политика.

Согласно информации на предвыборном сайте Надеждина, подписи в его поддержку собирали в 96 точках мира: Турции, Казахстане, ОАЭ, Таиланде, Израиле, Индии, странах Евросоюза, США и других.

При этом статья 38 закона «О выборах Президента Российской Федерации» считает недействительными подписи россиян, не проживающих постоянно за пределами территории РФ».

Постоянно проживающими за границей государство считает россиян, которые официально снялись с регистрационного учета, получили соответствующий штамп в паспорте и имеют разрешение властей другой страны на проживание там.

«Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны. Однако, поскольку заграничные подписи нам ничего не стоят, не надо платить сборщикам, то можно устроить акцию и собрать вообще миллионы, чтобы посчитать, сколько там россиян», — прокомментировал Надеждин.

Он также упомянул подписи жителей других регионов, которые его команда собирала в Москве: «Поскольку никто никогда не делал сбор в разных регионах среди приезжих, то непонятно, как ЦИК к этому отнесется. Однако считаем, что мы все россияне, так что если подпись сдана в подписном листе того субъекта РФ, где человек прописан, то проблем быть не должно».

Ранее выдвижение Надеждина поддержали политики Михаил Ходорковский, Максим Кац и несостоявшаяся кандидатка в президенты, журналистка Екатерина Дунцова.

Последняя сообщила, что хотела бы, чтобы «в бюллетене был хотя бы один кандидат с мирной повесткой» после того, как ЦИК отказал ей в регистрации на выборы.

Также подпись за Надеждина призвали оставлять сторонники Навального: Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов.

По мнению многих, это единственный безопасный способ выразить антивоенную позицию в России.