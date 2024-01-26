закрыть
26 января 2024, пятница, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ пошли вперед на Запорожье

3
  • 26.01.2024, 17:22
  • 9,156
ВСУ пошли вперед на Запорожье

Выбили оккупантов и захватили новые рубежи.

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Запорожском направлении.

Как сообщает glavred.info, об успешных действиях украинских защитников рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины продвинулись вперед в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

«В Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового», - подчеркнул мэр Мелитополя.

Федоров также уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино на Запорожье.

Подробности продвижения ВСУ

Отметим, что информацию о продвижении ВСУ в Запорожской области также подтверждает ресурс DeepState и публикует соответствующую карту района боевых действий.

«Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового. Восточнее Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется», - сказано в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина