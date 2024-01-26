ВСУ пошли вперед на Запорожье 3 26.01.2024, 17:22

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Выбили оккупантов и захватили новые рубежи.

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Запорожском направлении.

Как сообщает glavred.info, об успешных действиях украинских защитников рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины продвинулись вперед в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

«В Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового», - подчеркнул мэр Мелитополя.

Федоров также уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино на Запорожье.

Подробности продвижения ВСУ

Отметим, что информацию о продвижении ВСУ в Запорожской области также подтверждает ресурс DeepState и публикует соответствующую карту района боевых действий.

«Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового. Восточнее Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется», - сказано в сообщении.