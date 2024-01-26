Newsweek: Ряд штатов направил войска в Техас из-за его конфликта с Вашингтоном 5 26.01.2024, 23:13

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Между властями Техаса и администрацией США разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой.

26 января американское издание Newsweek сообщило, что сразу несколько американских штатов, которыми руководят губернаторы-республиканцы, направили свои вооруженные силы в Техас, а также предоставили его властям материальную поддержку. В последние месяцы между властями южного штата, расположенного на границе с Мексикой, и федеральным правительством разгорелся масштабный конфликт, причиной которого стали не согласованные с центром действия губернатора Грега Эббота, направленные на сдерживание потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США.

Конфликт между техасским губернатором и федеральным правительством начался еще в марте 2021 года, когда Эббот инициировал не согласованную с центральными властями операцию по предотвращению нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из соседней Мексики, с которой штат делит 1930-километровую границу. Операция получила кодовое название «Одинокая звезда» (Техас также называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге). Летом 2022 года, когда информация об этом дошла до Вашингтона, Минюст США начал расследование в отношении техасского департамента общественной безопасности — его начали проверять на предмет нарушения прав человека, а именно дискриминацию на основании расы, цвета кожи и этнической принадлежность.

Между тем ситуация на южной границе продолжала ухудшаться, и Эббот принимал все более радикальные меры по борьбе с миграционным кризисом. На берегу реки Рио-Гранде — природным барьер между США и Мексикой — опять же без разрешения федерального правительства были установлены несколько рядов колючей проволоки. Губернатор заявил, что никакие согласования сверху ему не нужны, а власти Техаса «выполняют работу федерального правительства по охране границы». Бойцам Национальной гвардии Техаса и местным полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов и предъявлять им обвинения в нарушении общественного порядка.

Наконец, летом 2023 года власти Техаса установили плавучую преграду — цепь буев — на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс. Как отмечает The Washington Post, месторасположение преград было выбрано неслучайно: с 2021 по 2022 году число нелегальных пересечений границы в этой местности выросло втрое; с 2022 по 2023 год прирост составил 56%.

Минюст США подал жалобу на штат, назвав установку водного заграждения нарушением закона о реках и бухтах. Юристы министерства заявили, что барьер представляет угрозу судоходству и общественной безопасности и установлен без требуемого на то одобрения инженерного корпуса армии Соединенных Штатов.