Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью 3 27.01.2024, 8:41

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На борту судна возник пожар.

Йеменские хуситы атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. Инцидент произошел в пятницу, 26 января. На борту судна возник пожар, к нему отправились военные корабли для оказания помощи.

Об этом сообщили на сайте компании. Атака произошла в Аденском заливе после перехода через Красное море. По данным издания Bloomberg, судно перевозило нефть российского происхождения.

Как заявил представитель Trafigura в комментарии журналистам, топливо было приобретено по цене ниже верхней границы, установленной странами G7.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Marlin Luanda.

«26 января, танкер для перевозки нефтепродуктов Marlin Luanda, эксплуатируемый от имени Trafigura, был сбит ракетой в Аденском заливе. На борту развертывается противопожарное оборудование для тушения и борьбы с возгоранием, возникшим в одном грузовом танке по правому борту», – говорится в сообщении Trafigura.

Как пишет Bloomberg, это была самая масштабная атака хуситов на нефтяное судно за всю историю.

«Нападение поднимет новые вопросы о том, будут ли нефтяные танкеры продолжать транзит по Красному морю. После совместных авиаударов США и Великобритании по хуситам в начале этого месяца движение танкеров в регионе сократилось, но некоторые экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию, продолжают использовать водный путь», – говорится в материале.

Журналисты пишут, что по данным аналитической компании Kpler, судно забрало груз российского происхождения посредством так называемой перевалки с судна на судно с участка воды в заливе Лаконикос на юге Греции.

Этот регион сыграл решающую роль в оказании помощи России в доставке нефти на мировой рынок и, помимо обеспечения поставок по ценам ниже ценового предела, также способствовал теневой торговле.

«Тот факт, что компания получила груз посредством перевалки с корабля на судно у берегов Греции, проливает свет на то, как одна из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми товарами прибегает к непрозрачным методам, продолжая способствовать экспорту нефтепродуктов из России, в то время как война в Украине все еще бушует», – пишет издание.