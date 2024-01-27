Белый дом предъявил ультиматум Техасу 15 27.01.2024, 8:56

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Войска США двинулись к границе с Мексикой.

Белый дом предъявил ультиматум властям Техаса, которые, игнорируя требования федеральных властей, отдали приказ местной Нацгвардии взять под контроль границу с Мексикой и возвести там укрепления из колючей проволоки для сдерживания потока мигрантов.

Как сообщает журналистка Лаура Лумер в соцсети X, подразделения Нацгвардии Техаса должны были отойти от границы до 13:00 (по местному времени), в противном случае федеральные власти могут применить против них военную силу.

«Поступают сообщения о том, что администрация Байдена теперь угрожает военными действиями против Национальной гвардии Техаса, если они (власти Техаса - ред.) не уберут Нацгвардию от границы к 13:00», - сказано в сообщении.

В Техасе официально отказались подчиняться требованиям Белого дома по снятию проволоки на границе Техаса с Мексикой.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о готовности к конфликту с федеральными властями на фоне обострения ситуации в борьбе с миграцией.

Губернатор Флориды и экс-кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис поддержал Техас, объявив о намерении отправить войска Национальной гвардии в штат. На стороне протестующих также губернатор Оклахомы, сообщает Disclose.tv.

«На данный момент около 10 [штатов] направили Национальную гвардию или другие правоохранительные органы к нам в помощь. Теперь они объединились с нами, и это борьба за будущее Америки», - сказал Эбботт.

Конфликт в США разгорелся после того, как жители Техаса восстали против разрешения суда убрать стену из колючей проволоки, установленную вдоль границы с Мексикой.

Губернаторы-республиканцы 25 штатов считают, что Джо Байден демонстрирует обществу нежелание защищать американскую границу.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп решил повысить рейтинг и подстрекает все штаты присоединиться к противостоянию с властью.

Военные Техаса уже взяли под контроль границу с Мексикой, там происходят стычки с мигрантами.