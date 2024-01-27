NYT: К атаке ХАМАСа на Израиль могли быть причастны сотрудники ООН 27.01.2024, 9:06

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После этого США приостановили финансирование Ближневосточного агентства.

Организация Объединенных Наций (ООН) начала расследование в отношении 12 своих сотрудников, которых обвиняют в причастности к атаке боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября. Об этом пишет The New York Times 26 января.

По данным издания, в ООН уволили 12 человек после того, как Израиль заявил, что они помогали планировать и участвовали в террористическом нападении 7 октября, в результате которого около 1200 израильтян погибли и более 240 были захвачены в плен.

Двое представителей ООН сообщили, что речь идет о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что агентство «решительно осуждает» атаку ХАМАСа.

«Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование», — сказал Лазарини.

Трое представителей Минобороны Израиля заявили, что после 7 октября военная разведка собрала большой объем данных, которые, по их оценке, подтверждают причастность БАПОР к атаке.

Обвинения Израиля повлекли за собой приостановку финансирования БАПОР со стороны США. В Госдепе США заявили, что «крайне обеспокоены» заявлениями о том, что 12 представителей агентства могли иметь отношение к нападению ХАМАСа на Израиль.

Как отмечают журналисты, ранее в Иерусалиме уже обвиняли сотрудников БАПОР в сотрудничестве с членами ХАМАС, а также заявляли, что учителя БАПОР призывают школьников ненавидеть Израиль.

На фоне этих заявлений администрация Трампа приостановила финансирование организации, однако позже администрация Байдена восстановила его.