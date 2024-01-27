Максима Галкина не пустили на Бали 6 27.01.2024, 10:32

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Стала известна причина.

Артиста Максима Галкина не впустили в Индонезию по просьбе властей России.

Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме.

«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Все службы высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей», — заявил юморист.

Артист добавил, что речь не идет о попадании в «черный список». По его словам, все сотрудники пограничной службы были очень вежливы. Галкин также подтвердил, что въездные документы до этого были оформлены.

«Все вбросы, что это какая-то позиция правительства Индонезии, смехотворны, потому что они меня просто не знают. Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста», — считает Галкин.

Артист заявил, что воспринимает происходящее «как рабочие моменты в нынешних условиях». Все деньги за отмененный концерт будут возвращены покупателям.

Ранее о том, что Максима Галкина не впустили в Индонезию, куда он приехал на выступление, сообщила ведущая «Дождя» Анна Монгайт.

Концерт Галкина должен был состояться сегодня на Бали. Юморист должен был выступать с новой программой под названием «Прекрасное далеко».