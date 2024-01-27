Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда 3 27.01.2024, 11:54

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У музыкантов — белорусские корни.

Участники рок-группы «Би-2» будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда, сообщил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

24 января музыкантов арестовали за «проведение концертов без разрешения».

«Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации»,— сообщил ТАСС Соснов.

Участников «Би-2» Шуру (Александр Уманец) и Леву (Егор Бортник) арестовали сразу после проведения концерта в Пхукете 24 января.

26 января суд приговорил каждого из музыкантов к штрафу 3 тыс. таиландских бат ($95). Всего в Таиланде «Би-2» провели два концерта. Кроме выступления в Пхукете они также дали концерт в Паттайе 22 января.

В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.

Задержание участников группы «Би-2» произошло на фоне отмены выступлений в Таиланде комиков Максима Галкина и Руслана Белого. Все артисты осудили вторжение России в Украину.

СМИ сообщают, что инициатором задержания участников «Би-2» выступило российское генконсульство.