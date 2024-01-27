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СМИ: Россия едва не устроила «второй Ил-76»

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  • 27.01.2024, 12:53
  • 10,632
СМИ: Россия едва не устроила «второй Ил-76»

Могли разбиться 160 пассажиров.

Россия едва не устроила новую трагедию с самолетом: борт S7 Airlines (Boeing 737-800) остановили в последний момент, во время разгона на взлетной полосе.

Он пытался вылететь из Улан-Удэ в московский аэропорт Домодедово с неисправным двигателем, сообщает УНИАН.

На борту Boeing 737-800 было 160 пассажиров, среди них 4 - дети, пишет Shot.

«Самолет выехал на ВПП, начал разбег, но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку», - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, накануне вылета борт проходил техобслуживание, но тогда никаких неполадок с двигателем не обнаружили.

На данный момент все 160 пассажиров ожидают в терминале на запасной борт, который им предоставить Россия.

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