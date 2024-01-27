Арина Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open 19 27.01.2024, 13:12

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Белоруска в финале обыграла китаняку Чжэн Циньвен.

В Мельбурне завершился первый турнир серии Большого шлема 2024 года в одиночном разряде. Как и год назад, в решающем матче Открытого чемпионата Австралии победила Арина Соболенко. Она превзошла китаняку Чжэн Циньвен — 6:3, 6:2.

В 2023-м Соболенко выиграла первый ТБШ в карьере, превзойдя в трех сетах представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

На сей раз белоруска, которая занимает в рейтинге второе место, экзаменовала китаянку Чжэн Циньвен (15).

Конечно, 25-летняя Арина считалась фаворитом матча. Во-первых, для 21-летней Циньвен это был первый финал мейджора в карьере. Во-вторых, на пути к решающему поединку китаянка не встречалась ни с одной теннисисткой из топ-50. Массовый вылет фаворитов на предыдущих стадиях турнира — не проблема Чжэн. Но факт остается фактом, что ее дорога к финалу не была очень трудной.

В-третьих, в великолепной форме находилась сама Соболенко. Стабильность белоруски по-хорошему удивляла, ведь это был ее третий финал на ТБШ из последних шести. Да и на трех других мейджорах она выбывала лишь на стадии полуфинала. И сейчас в Мельбурне не отдала соперницам ни одного сета.

До Открытого чемпионата Австралии — 2024 Арина встречалась с Чжэн всего один раз, победив китаянку в четвертьфинале прошлогоднего US Open — 6:1, 6:4.

Начало встречи напоминало полуфинал с участием Соболенко. Белоруска взяла гейм на чужой подаче, а потом едва не отдала свою, уступая 0:40. Но все-таки сумела собраться и выиграть гейм — 3:0. Только после этого Циньвен «размочила» счет. Однако первый сет уже был под контролем Арины — 6:3.

Во второй партии белоруска не собиралась останавливаться. Соболенко сразу сделала брейк — Чжэн зачастила с двойными ошибками. А без стабильной подачи бороться сегодня с Ариной едва ли возможно.

В итоге китаянка так и не нашла способов переломить ход встрече. Более того, белоруска сделала еще один брейк. В финале она была просто гораздо лучше — 6:2.

Таким образом, Соболенко выиграла второй ТБШ в карьере и сравнялась по этому показателю с Викторией Азаренко. Виктория также дважды побеждала именно в Мельбурне: в 2012 и 2013 годах.

Добавим, что для Арины это 14-й титул в карьере в одиночном разряде.

За победу в Мельбурне Соболенко заработала 3,15 млн австралийских долларов или около 2,13 млн американских (до вычета налогов).