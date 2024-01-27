В Якутии четвертый день продолжается блокировка WhatsApp и Telegram 3 27.01.2024, 16:09

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Мессенджеры запускаются только с VPN.

Власти Якутии до сих пор не восстановили доступ к WhatsApp и Telegram после объявления «профилактических работ» 24 января, пишет 14News. Мессенджеры запускаются только с VPN.

Помимо этого, в некоторых районах пропал мобильный интернет. Из-за этого в магазинах и общественном транспорте не работают терминалы для оплаты банковскими картами, а в пунктах маркетплейса «Озон» не могут раздать заказы, сообщает Sakhaday.

В Роскомнадзоре ситуацию не комментируют. На проблему обратила внимание депутат Госдумы и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она направила запросы в Роскомнадзор и Минцифры с требованием объяснить ограничения.

«Вот уже несколько дней тут сложности с Интернетом, не работают мессенджеры. Зимой в экстремальных климатических условиях это очень ощутимо. <…> Рабочие процессы замедлились. Сложно банально заплатить за автобус или купить авиабилеты — не работает все, что связано с мобильным интернетом», — отметила она. Авксентьева также подчеркнула, что в Якутии много отдаленных территорий и мессенджеры являются одним из немногих доступных способов общения с родными.

Депутат якутского парламента от «Единой России» Виктор Федоров также призвал разобраться в ситуации, отметив, что подобное отключение нарушает права и свободы человека. «Очень плохо, что не работают соцсети и мессенджеры в Якутске. <…> У нас в основном электронный обмен данными. Как произошел сбой, пошли проблемы по бухгалтерии, управлению, счетам… В торговых центрах у нас ведется работа с персоналом в группах, и все они встали», — рассказал Федоров.

Он считает, что ограничения связаны со стихийными протестами, прошедшими несколько дней назад из-за убийства жителя Якутска — в преступлении заподозрили уроженца Таджикистана, который был задержан. Именно тогда люди начали массово жаловаться на сбои с WhatsApp и Telegram, а замглавы Минцифры Якутии Андрей Суслов заявил о проведении профилактических работ, согласованных с Роскомнадзором.

До этого мессенджеры блокировали на территории Башкортостана, где 17 января 10 тысяч человек вышли на протесты, связанные с посадкой экоактивиста Фаиля Алсынова. WhatsApp и Telegram не работали в республике несколько дней. Аналогичные проблемы фиксировались в Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

WhatsApp является самым популярным мессенджером у россиян. По оценке ВЦИОМ, его ежедневно используют 67% населения страны, на втором месте Telegram — 35%.