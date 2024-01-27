В России два самолета не смогли взлететь 7 27.01.2024, 19:00

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Все из-за неисправности двигателей.

Пассажиры российских авиакомпаний продолжают страдать из-за поломок самолетов. Утром 27 января 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву рейсом S7 Airlines, однако Boeing 737-800 столкнулся с технической неисправностью, пишет «Авиаторщина».

Самолет успел вырулить на взлетно-посадочную полосу и уже начал разбег, но так и не оторвался от земли: пилоты были вынуждены прервать взлет из-за помпажа левого и правого двигателей. Такая неполадка нередко сопровождается громкими хлопками, падением тяги, извержением пламени из сопла и в конечном итоге может привести к разрушению воздушного судна прямо в полете.

Boeing вернули на стоянку, всех пассажиров отправили в аэропорт дожидаться резервного самолета, который должны были пригнать из Новосибирска. Вылет в Москву перенесли на 8,5 часов.

Это уже второй случай помпажа двигателей на Boeing 737-800 с бортовым номером RA-73665 за два месяца. В прошлый раз самолет экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска сразу после вылета 8 декабря.

По той же причине не состоялся рейс S7 из Москвы в турецкую Анталью. Утром 27 января в аэропорту Домодедово Boeing 737-800 прервал взлет из-за помпажа первого двигателя. Борт самостоятельно зарулил на стоянку.

Ранее из-за проблем с обслуживанием воздушных судов S7 была вынуждена урезать полетную программу, а также сократить численность экипажей и офисных работников.

С начала года борты российских авиакомпаний ломались при выполнении рейсов как минимум 12 раз. 24 января у Airbus А-320 «Аэрофлота», который летел из Нижневартовска в Москву, отказала навигационная система. У аналогичного лайнера S7 перестала работать «зеленая» гидросистема во время выполнения рейса из Владивостока в Новосибирск.

21 января в горах Афганистана после отказа двух двигателей упал самолет Falcon 10B, выполнявший санитарный рейс. На борту было шесть человек: четыре члена экипажа выжили, а два пассажира погибли.

19 января Boeing 737 лоукостера «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неуказанной неисправности. Борт отстранили от эксплуатации.

15 января самолет авиакомпании «Ямал», направлявшийся в Салехард из Горно-Алтайска, также экстренно сел в Толмачево из-за поломки. У Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» при вылете из Якутска в Москву во время взлета разрушилась шина колеса. В тот же день «Уральские авиалинии» дважды попытались выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном Airbus А321, но в последний момент полеты отменяли. Оба раза при разгоне по полосе первый двигатель не выходил во взлетный режим.

12 января сразу три аварийные ситуации произошли на рейсах «Победы». Сигнал тревоги прозвучал в аэропорту Чебоксар — после приземления пилоты прилетевшего из Москвы рейса доложили о возгорании основной стойки шасси.

Тем же вечером, пролетая над Омской областью, об отказе правой бортовой инерционной системы сообщил экипаж рейса Москва — Барнаул. Самолет сел на аэродром Новосибирска. Третий инцидент произошел на рейсе «Победы» Москва — Уфа. Над Чувашией пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете. Борт приземлился в Уфе.

8 января 400 россиян застряли в Таиланде из-за неисправности самолета «Аэрофлота».

По данным Росавиации, всего за 11 месяцев прошлого года в стране произошли 670 авиаинцидентов, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей.