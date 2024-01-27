«Для Путина это дополнительный инструмент давления на Лукашенко» 27.01.2024, 21:33

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Чем чревато для режима уведомление о дефолте?

Группа российских инвесторов 18 января направила в адрес главы Минфина Беларуси Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций. Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд. Если режим Лукашенко не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в РФ.

Почему российские инвесторы решили угрожать третейским судом в Лондоне, а не сразу через Кремль попытались решить этот вопрос? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Во-первых, как минимум нужно использовать все юридические инструменты в попытке разрешить данный спор. В Кремле тоже любят издеваться над такими просителями: «Вы в суд сходили, наш Басманный или какой-нибудь другой? Если нет, то чего вы сразу к нам идете? Сначала туда сходите».

Инвесторы прекрасно понимают систему, в которой они живут и работают, поэтому заранее решили абсолютно логично подстраховаться: «Мы все пробовали, были даже попытки судиться в арбитражных судах субъектов Российской Федерации с разной степенью успешности, все попробовали, ничего не работает. Владимир Владимирович, спасите, помогите, только вы сможете выбить деньги из Лукашенко, каким-то образом компенсировать наши убытки».

Во многом эта схема с европейскими облигациями являлась механизмом дополнительного финансирования прохудившегося белорусского бюджета в обход бюджета России. Частные деньги закрывали дырки в белорусском бюджете, потому что все лимиты по заимствованиям напрямую у Российской Федерации, госкредит, либо в рамках ЕАЭС, Беларусь исчерпала. Никаких шансов на получение дополнительных средств по другим механизмам не было.

Фактически облигации — это такой квазигосударственный механизм, естественно, если не работают какие-то юридические механизмы, если Беларусь не платит по долгам, то остается просить Путина, чтобы тот повлиял на Лукашенко. А для Путина это дополнительный инструмент давления на Лукашенко, чтобы обеспечить еще большую лояльность. Одномоментное изъятие 3,2 миллиарда долларов из белорусского бюджета может сформировать большой дефицит госбюджета с абсолютно непредсказуемыми последствиями для экономики. Этот инструмент Путину очень пригодится в ходе встречи с Лукашенко, которая состоится в ближайшие несколько недель.

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