Журналистка отсудила у Трампа 83 миллиона долларов 5 27.01.2024, 21:43

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Дональд Трамп и Джин Кэрролл

Это самое крупное судебное поражение экс-президента США.

Экс-президент США Дональд Трамп проиграл гражданский судебный иск от журналистки Джин Кэрролл. Суд обязал экс-президента уплатить ей 83 миллиона долларов компенсации за его унизительные и клеветнические заявления в ее адрес, сообщает CNN.

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, в которой говорилось, что Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага в центре Нью-Йорка в 1996 году. Никаких фактических доказательств она не имеет, а сам Трамп отрицал ее обвинения. При этом он использовал оскорбительные формулировки, в частности называл ее «психически больной».

В мае прошлого года отдельное федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп домагался Кэрролл, но присяжные не нашли достаточных доказательств факта изнасилования. Кроме того, жюри присудило выплатить журналистке 5 млн долларов в качестве возмещения за клеветнические публичные заявления экс-президента, сделанные им в 2022 году, когда он унижал ее и отрицал обвинения.

Новое решение, принятое в пятницу, признает Трампа виновным в клеветнических и унизительных высказываниях в адрес журналистки, сказанных публично в 2019 году. Решением суда пострадавшая сторона получит от Трампа 11 млн на финансирование кампании по восстановлению своей репутации и еще 7,3 млн – компенсации за эмоциональный вред. Оставшуюся сумму - 65 миллионов долларов - экс-президент должен уплатить в качестве штрафа за свои злонамеренные действия в отношении Кэрролл.

Журналистка приветствовала пятничное решение, заявив, что это «огромное поражение для каждого хулигана, пытающегося унизить женщину». Трамп не присутствовал на зачитывании приговора, а позже написал в социальных сетях, что считает приговор «абсолютно бессмысленным».

CNN отмечает, что назначенная судом сумма является «ошеломляющей» и этот приговор является «самой серьезной судебной неудачей» для Трампа.