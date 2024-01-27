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На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

  • 27.01.2024, 22:27
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На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют туман.

В воскресенье местами по Беларуси ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

28 января погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по западу ожидаются небольшие осадки – в основном снег, мокрый снег.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, при прояснениях -9..-11°С, по западу -1..+1°С; максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

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