Нацгвардия Техаса перебрасывает к границе с Мексикой танки Abrams и БМП Bradley 2 28.01.2024, 8:46

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Местные жители публикуют кадры движения колонн.

Власти Техаса, которые, игнорируя указания Белого дома, решили самостоятельно укрепить границу с Мексикой от потока мигрантов и отдали приказ нацгвардейцам штата взять под контроль участок границы и возвести там заграждения из колючей проволоки, пошли на дополнительные меры.

Местные жители публикуют кадры, на которых, как утверждается, запечатлена переброска бронетехники Нацгвардии Техаса к мексиканской границе.

На железнодорожных платформах можно увидеть танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley.

Тем временем конгрессмен-республиканец Кит Селф сообщил сегодня, что с 29 января по 3 февраля в Техасе будет сформирована многотысячная колонна грузовиков в знак протеста против миграционной политики администрации Джо Байдена.

Автопробег также затронет штаты Аризона и Калифорния. Республиканец утверждает, что «протест будет носить исключительно мирный характер, его цель - заставить президента выполнить свои обязательства по защите границы».

Напомним, власти Техаса обвинили администрацию Байдена в «слабой миграционной политике» и стянули Нацгвардию к границе с Мексикой, которая отказывается передать контроль над пограничными постами федеральным пограничникам.

Администрация Байдена, в свою очередь, давала сутки властям Техаса, чтобы они отвели нацгвардейцев от границы.

Некоторые журналисты даже сообщали о готовности Белого дома применить военную силу в случае невыполнения ультиматума.