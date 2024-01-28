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«Гойда» в Ростове: в России обрушился подъезд жилой пятиэтажки

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  • 28.01.2024, 11:18
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«Гойда» в Ростове: в России обрушился подъезд жилой пятиэтажки

Дом был признан аварийным еще в 2020 году.

В российском городе Ростове-на-Дону произошло обрушение подъезда 5-этажного жилого дома, в котором проживали 80 человек.

О ЧП сообщили российские СМИ, показав кадры обвала многоквартирного дома.

Пятиэтажка была признана аварийной еще в 2020 году. Но до вчерашнего дня в доме проживали люди. А в субботу произошло обрушение. Целый подъезд рухнул всего за пару секунд. Жильцы, судя по всему, ждали такого развития событий и успели эвакуироваться.

«Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», - позже сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Эту ночь около 80 жильцов пятиэтажки провели в здании местной школы. Власти РФ уже начали обвинять жителей обрушенной многоэтажки в том, что они якобы сами ранее отказались от предложения властей переселяться в так называемый «маневренный фонд». Однако, судя по комментариям, то жилье, в которое им предлагали переселиться, было еще хуже, чем обваливающаяся многоэтажка.

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