В центре Москвы загорелся Театр сатиры на Триумфальной площади 3 28.01.2024, 11:37

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На крыше здания находятся люди.

В центре Москвы загорелся Театр сатиры на Триумфальной площади, сообщили ТАСС в оперативных службах РФ.

«На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», — сказал собеседник агентства.

По данным Mash, горит купол здания.

В столичном управлении МЧС уточнили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 10:58.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит выход дыма из-под кровли административного здания. Информация уточняется. Предварительно пострадавших нет. В реагировании задействованы 14 единиц техники (62 человека личного состава)», — говорится в сообщении ведомства.

На крыше горящего в центре Москвы театра «Сатиры» может быть до 10 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию купола, пишет Shot.

Пожар начался во время работ по замене покрытия.