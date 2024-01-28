«Сам в дрон въезжаешь»: Z-военкоры паникуют из-за новой тактики ВСУ 28.01.2024, 14:37

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Оккупанты попадают в FPV-ловушки.

В рядах российских Z-военкоров и оккупантов нарастает тревога из-за новой тактики ВСУ с ударными дронами FPV. Они уверяют, что украинцы устраивают армии РФ дроновые ловушки.

Об этом 28 января написал в своем блоге в Telegram ультраправый российский военный из Сахалина Платон Маматов, передает Диалог.UA.

Он уверяет, что ВСУ якобы начали «укладывать на дорогу» ударные дроны, дожидаясь приближения военных РФ.

«Ты едешь работать, а они смотрят через камеру и поднимают дрон перед транспортом, получается, ты сам в него въезжаешь. И все», - написал российский оккупант.

Отметим, что FPV-дроны стали настоящим проклятьем для оккупационной армии РФ, которая вторглась в Украину. ВСУ их используют в больших количествах для точечной ликвидации живой силы, техники и позиций ВС РФ.