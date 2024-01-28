Музыканты «Би-2» перестали выходить на связь 9 28.01.2024, 15:32

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Среди находящихся в миграционной тюрьме Таиланда артистов — два уроженца Беларуси.

На официальной странице музыкантов в VK появилось сообщение о том, что музыканты из «Би-2», в том числе и уроженцы Беларуси Шура и Лева, сейчас находятся в миграционной тюрьме в Таиланде. На данный момент связи с ними нет.

— Привет, друзья! От нас давно не было новостей — тому были причины. Расскажем обо всем по порядку. Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд, — говорится в сообщении. — Концерт 24 января на Пхукете прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

Важно отметить, что все концерты «Би-2» проводятся в соответствии с местными законами и практиками. В прошлом году мы успешно сыграли более 60 концертов в трех десятках стран — в том числе, два шоу в Таиланде. Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия.

Возвращаясь к задержанию: первую ночь мы провели в камере полицейского участка.

Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, — не граждане РФ. На следующий день состоялся суд: было вынесено решение о штрафе, который был оплачен на месте. К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик, и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу. На этом досадная история с правонарушением не была закрыта.

После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране. Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено.

Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция. В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем, приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили.

Благодарим наших поклонников за участие и поддержку. Не можем соревноваться в скорострельности с токсичной машиной пропаганды — но по мере возможности будем информировать о происходящем с нами.

В конце сообщения есть приписка от команды Би-2: «В настоящий момент связи с участниками группы нет».

О задержании музыкантов «Би-2» стало известно 25 января. Тогда сообщалось, что сотрудники отделения полиции в Патонге, курорте на западном побережье Пхукета, задержали семь человек — одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Это были участники рок-группы «Би-2». Затем 26 января суд города Пхукет оштрафовал каждого из них на 95 долларов за то, что выступали в Таиланде с концертами без соответствующего разрешения.

Напомним, вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед. В июньском сингле «Колыбельная», который «Би-2» посвятила погибшей в 2021 году подруге, многие поклонники увидели антивоенное высказывание. Ходили слухи, что группа покинула Россию, однако летом музыканты отвечали на это, что находятся в отпуске. В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.