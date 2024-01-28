В Ростове-на-Дону обрушилась стена жилой многоэтажки 4 28.01.2024, 16:40

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А меньше чем через сутки рухнул и подъезд.

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, признанного аварийным четыре года назад. О происшествии сообщается в местных телеграм-каналах, передает «Зеркало».

В 2020 году пятиэтажка 1963 года постройки была признана аварийной и подлежала сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но они отказались. Всего в доме зарегистрировано 247 человек

Вчера в первом подъезде дома частично обрушилась стена. Из аварийного строения было эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 детей. В местной школе для людей организовали пункт временного размещения, но большинство людей разъехались к родственникам.

Сегодня утром подъезд, в котором была разрушена стена, обрушился почти полностью. Пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей.