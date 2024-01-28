Беларусь и Россия в ближайшее время утвердят новые планы по интеграции 5 28.01.2024, 16:45

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Лукашенко продолжает «сдавать» суверенитет страны.

В прошлом году Беларусь и Россия выполнили «Основные направления реализации положений Договора о создании «союзного государства» на 2021−2023 гг.» и 28 отраслевых союзных программ. Теперь ожидается, что будут утверждены новые интеграционные планы на ближайшие три года. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

— Правительства России и Белоруссии создают максимально комфортные условия для работы предприятий двух стран и поступательного развития их экономик в целом, — сказал Полищук. — В прошлом году было завершено выполнение ключевого документа, призванного стимулировать двусторонние связи и интеграцию, — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 гг.» и 28 отраслевых союзных программ. В их числе были программы, предусматривающие создание общего аграрного рынка и устранение барьеров во взаимной торговле. В ближайшее время ожидается утверждение новых интеграционных планов на 2024−2026 гг. Предусмотрены и дополнительные объединительные шаги в аграрно-продовольственной сфере.

— В том, что касается поставок пищевого яйца и мяса птицы, мы ценим подобные конкретные проявления достижений в области торгово-экономического взаимодействия. Показатели в этой области солидные, — отметил дипломат. — По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За 11 месяцев 2023 года количественные показатели поставок выросли на 5,3%. По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну. МИД России, со своей стороны, прикладывает максимум усилий по созданию условий для дальнейшего углубления интеграции в рамках «cоюзного государства».