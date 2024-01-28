Конкуренция за рабочие места в Европе удвоилась 2 28.01.2024, 16:49

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Какие профессии в топе?

Рынок труда в Европе стремительно меняется: за последний год конкуренция за рабочие места удвоилась, появились новые позиции, которых 20 лет назад вообще не было. Об этом, опираясь на исследования LinkedIn, сообщает издание «Белорусы и рынок».

По прогнозам социальной платформы, ориентированной на трудоустройство, в 2024-м пик роста придется на отрасли, связанные с устойчивым развитием, искусственным интеллектом и инновационным развитием бизнеса.

Эксперты LinkedIn провели исследование, изучив миллионы вакансий, открытых в период с 1 января 2019 года по 31 июля 2023 года, и рассчитав темпы роста для каждой категории должностей. Они обнаружили, что две трети (67%) европейских специалистов рассматривают возможность смены места работы в 2024-м, несмотря на растущую конкуренцию на рынке труда.

В 2022 году в Великобритании и Франции на каждых двух активных соискателей на LinkedIn приходилась одна вакансия. Сегодня же — одно место на каждых четырех соискателей. 37% европейских специалистов отмечают, что ищут лучший оклад, еще 19% респондентов мечтают найти более интересную возможность для развития карьеры.

Перечни самых быстрорастущих профессий варьируются от страны к стране, но общая тенденция — в расширении спроса на компетенции, связанные с искусственным интеллектом, устойчивым развитием и кибербезопасностью.

К числу самых востребованных должностей относятся менеджер по устойчивому развитию, инженер по искусственному интеллекту и аналитик по кибербезопасности.

— Сегодня очевидно, что искусственный интеллект и устойчивое развитие являются основными факторами, кардинально меняющими рынок труда; предприятия все чаще стремятся нанимать профессионалов с навыками в сфере экологии и искусственного интеллекта, — говорит управляющий директор LinkedIn в Европе и Латинской Америке Джош Графф. — Вакансии в этих областях стали одними из самых быстрорастущих по всей Европе.

Пять самых востребованных позиций в Великобритании в порядке убывания: менеджер по устойчивому развитию, представитель по развитию продаж, аналитик по андеррайтингу (это анализ информации о деятельности компании и ее клиентах для оценки вероятных доходов и убытков), директор по доходам и стоматолог.

В отчете также отмечается: многим соискателям нелегко найти соответствие между своими навыками и запросами, описанными в вакансиях, так как темп изменений чрезвычайно велик. 55% менеджеров по подбору персонала в Европе считают, что их компании упускают квалифицированных кандидатов — в немалой степени из-за плохой адаптивности дирекции.

— Многие из этих профессий не существовали 20 лет назад. Рынок труда продолжает меняться так стремительно, что именно адаптивность должна ставиться руководством компаний во главу угла, — уточняет Графф. — Если до сих пор инициативы по обучению и развитию рассматривались как приятный бонус, то в нынешних условиях повышение квалификации, переквалификация имеют решающее значение для привлечения и удержания талантов, для обеспечения сотрудников навыками, необходимыми для адаптации к быстроменяющемуся миру вакансий.