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Итальянец Синнер впервые победил на турнире Australian Open

  • 28.01.2024, 17:06
Итальянец Синнер впервые победил на турнире Australian Open
Янник Синнер

Итальянский теннисист в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии — Australian Open — в мужском одиночном разряде. Во время матча в Мельбурне в воскресенье, 28 января, итальянец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча окончилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Синнер впервые на своем профессиональном пути дошел до финала на турнирах «Большого шлема». Медведев трижды выходил в финал Australian Open, однако уступал соперникам — сербу Новаку Джоковичу в 2021-м и испанцу Рафаэлю Надалю годом позднее. При этом в 2021-м россиянин превзошел Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису, одержав свою первую в карьере победу на турнирах «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема» покорился итальянцу впервые за 48 лет. В 1976 году Адриано Панатта победил в Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В 2023 году победителем в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису стал серб Новак Джокович, обыгравший грека Стефаноса Циципаса. Накануне титул чемпионки Australian Open защитила белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале одержавшая верх над китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Финальные матчи Australian Open проходили на арене Рода Лейвера в Мельбурне. Общий призовой фонд чемпионата составил в 2024 году более 86 млн австралийских долларов (52 млн евро).

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