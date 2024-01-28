Зенон Позняк: Белорусы ждут удобного момента, чтобы восстать 13 28.01.2024, 18:29

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Зенон Позняк

фото: charter97.org

Белорусы внутри страны не поддерживают Лукашенко.

Многие белорусы надеются на помощь Запада в стремлении к демократическим переменам, но «никто за нас ничего не сделает, если мы сами не сделаем», заявил 27 января на встрече с соотечественниками-эмигрантами в Лодзи (Польша) лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк, передает «Позiрк».

По его мнению, «эта психология, что нам кто-то поможет, очень глубоко укоренилась в Беларуси», но у западных стран «свои интересы». Перемен возможно достичь только тогда, когда появится собственное «сильное движение».

«Нас в Польше 120 тыс. насчитали. Но мы — эмиграция. Половина или больше половины здесь просто выживают. Больших перспектив здесь нет. Наши перспективы — там, [внутри Беларуси]», — отметил политик.

«Самое главное — это люди, которые остались в Беларуси, — добавил он. — У меня есть контакты с такими людьми. Я вам скажу, что очень много людей только ждут удобного момента, [чтобы восстать]. Лукашенко никто не поддерживает. Ну, как никто? 20%, наверное, поддерживает. Учитывая бюрократию».

По словам Позняка, первый вопрос, который он задает людям, приезжающим в Польшу, — «что нового в Беларуси?»

«Что в троллейбусе, что на улице? Как ведут себя белорусы? Ответ: молчат, — сказал он. — Когда-то у Карамзина спросили: как там в России. Он ответил: воруют-с. А в Беларуси — молчат. Потому что нельзя говорить, посадят. Но люди понимают, ждут момента. И это хорошо, это развивается».

«Сила — там, — повторил Позняк. — И наша задача — делать так, чтобы этот дух укреплялся».

Позняк подчеркнул, что способы борьбы с режимом Лукашенко есть, причем «конкретные», но их нельзя открыто озвучивать, так как власти смогут к этому подготовиться.

Важной составляющей борьбы с диктатурой он считает полк имени Кастуся Калиновского.

«[В Украине] идет война, и [очевидно, что] без силы решить проблемы не удастся. Может, эта сила не вступит в борьбу, но важно, чтобы она была. Поэтому наша позиция — мы опираемся на полк всеми возможными средствами. Помогаем, собираем деньги, на пикапы, автобусы, дроны и так далее. В этом наша большая надежда. Без армии, без возросшей силы здесь ничего не сделаем», — убежден политик.