Витебляне – пропагандистам: Бесполезно идти на «выборы» 28.01.2024, 20:29

Белорусы шокировали лукашистов своими ответами.

Витебляне даже на камеру лукашенковского телеканала сказали, что на «выборы» «бесполезно идти».

Уличные опросы пропагандистов обычно не отличаются объективностью, но в этот раз витебский телеканал, судя по всему, включил честные мнения горожан по поводу предстоящих «выборов», передает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Я вам скажу честно: бесполезно идти. Все равно кого надо, того и поставят. Как всегда», — ответил пропагандистам прохожий.

Другие респонденты раскритиковали работу местных органов, а также то, что на участках фигурируют абсолютно незнакомые лица.

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