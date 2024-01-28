Витебляне – пропагандистам: Бесполезно идти на «выборы»
- 28.01.2024, 20:29
Белорусы шокировали лукашистов своими ответами.
Витебляне даже на камеру лукашенковского телеканала сказали, что на «выборы» «бесполезно идти».
Уличные опросы пропагандистов обычно не отличаются объективностью, но в этот раз витебский телеканал, судя по всему, включил честные мнения горожан по поводу предстоящих «выборов», передает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
«Я вам скажу честно: бесполезно идти. Все равно кого надо, того и поставят. Как всегда», — ответил пропагандистам прохожий.
Другие респонденты раскритиковали работу местных органов, а также то, что на участках фигурируют абсолютно незнакомые лица.
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