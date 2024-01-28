Во Франции фермеры пригрозили «осадой Парижа» 1 28.01.2024, 20:36

Правительство ищет компромисс.

Правительство Франции пообещало дополнительную поддержку фермерам на фоне угроз «взять Париж в осаду».

Об этом сообщает BFMTV.

Власти Франции планируют принимать меры на национальном и европейском уровнях для защиты фермеров от недобросовестной конкуренции.

«Неправильно, что вам запрещают использовать определенные вещества, а соседние страны их используют, и это (товары) потом попадает сюда», - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Он упомянул об экологических регуляторных ограничениях, которые касаются средств защиты растений. Французские фермеры не могут их использовать, в отличие от коллег в других странах, где эти вещества разрешены.

«Производить и защищать. Вот чего хотят наши фермеры. Мы имеем самое качественное и стабильное сельское хозяйство в мире. Гордимся этим и доверяем людям, которые это делают», - сказал он.

Атталь заверил, что Франция прекратит импортировать продукцию, которая могла бы производиться в стране. Министр сельского хозяйства Марк Фесно сообщил, что перечень дополнительных мер поддержки фермеров будет обнародован во вторник.