Франция сможет предоставлять ВСУ 3000 снарядов ежемесячно 6 28.01.2024, 21:17

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Также Париж планирует изготовить для Киева 78 САУ Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который возглавлял украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже, заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155-мм ежемесячно. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

Замминистра отметил, что официальный Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины.

По его словам, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов для французских артсистем ежемесячно.

«Франция планирует изготовить для Украины 78 САУ Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время», – подчеркнул он.