«Барселона» может уволить Хави до 1/8 финала Лиги чемпионов 1 28.01.2024, 21:44

Хави Эрнандес

Легенде «угрожают» заменой из женской команды.

Хави Эрнандесу отнюдь не гарантирована работа главным тренером «Барселоны» до конца сезона.

Легенда «кулес» объявил о своем летнем уходе, однако никто не снимает с него ответственности за результаты.

Руководство Барселоны поставило перед Хави четкую задачу до первого матча 1/8 финала ЛЧ против Наполи (21 февраля), сообщил журналист Иньяки Де Линос. В течение месяца каталонцы будут играть с представителями нижней половины таблицы Ла Лиги – «Осасуной», «Алавесом», «Гранадой» и «Сельтой». Боссы «Барсы» рассчитывают на максимальные 12 очков в этих турах, чтобы иметь шансы приблизиться к «Реалу» и «Жироне».

Если Хави не справится с этой задачей, то угроза досрочного увольнения станет вполне реальной. В структуре клуба есть варианты для временной замены. Это тренер молодежки Рафа Маркес и Хонатан Жиральдес, демонстрирующий роскошные результаты с женской командой.