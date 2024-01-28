Белорусскую вакцину от коронавируса испытали на гомельских железнодорожниках 28.01.2024, 23:06

О состоянии «добровольцев» после прививки пока не сообщали.

Белорусскую вакцину от коронавируса испытали на гомельских железнодорожниках. Об этом пишет телеграм-канал Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Сообщается, что клинические исследования вакцины «для медицинской профилактики COVID-19» проходили при участии Гомельского государственного медицинского университета.

«Данные, полученные на текущем этапе, говорят о том, что вакцина, как в дозе 0,5 мл, так и в дозе 1 мл, позволяет сформировать достаточно хороший гуморальный иммунный ответ при бустер-вакцинации», — пишет телеграм-канал и цитирует ректора ГомГМУ Игоря Стому, который назвал вакцину «высшим пилотажем в современной фармакологии».

Напомним, в начале прошлого года тогдашний министр здравоохранения Дмитрий Пиневич анонсировал широкое применение белорусской вакцины от COVID-19 в 2024 году. Он сообщил, что изначально в состав препарата думали включить такие варианты, как «омикрон», «кентавр», «кракен» и другие, но пришли к выводу, что «уханьский штамм как основа достаточно хорошо работает». По словам Пиневича, при необходимости в состав можно будет внести изменения.

К концу 2023-го Минздрав Беларуси объявил, что клинические испытания отечественной вакцины против COVID-19 завершены. Она уже зарегистрирована в Беларуси Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава.