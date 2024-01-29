WSJ: Израиль разрушил около 20% тоннелей ХАМАСа в секторе Газа 29.01.2024, 8:27

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Для этого ЦАХАЛ применяет разные инструменты.

Израиль объявил об ударах по важным объектам инфраструктуры в секторе Газа с целью уничтожения туннелей. По словам израильтян, вывод тоннелей протяженностью до 483 км из строя лишит ХАМАС возможности безопасного хранения оружия.

Об этом пишет WSJ.

Израиль применяет различные методы уничтожения тоннелей, включая затопление их водой из Средиземного моря, авиаудары с применением жидкой взрывчатки, обыски с помощью собак и роботов, уничтожение входов и рейды высококвалифицированных солдат.

Оценки израильских и американских военных указывают на повреждение или вывод из строя от 20% до 40% тоннелей, большая часть которых расположена на севере сектора Газа.

Американские чиновники отмечают, что у Израиля есть подразделения, специализирующиеся на разминировании тоннелей, однако многие из них предназначены для разрушения сооружений, а не для поиска заложников и лидеров ХАМАСа. По их мнению, для очистки тоннелей потребуется больше войск. Также подчеркивается, что основные военные цели Израиля, такие как уничтожение или захват высших лидеров