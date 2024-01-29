Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на пост президента РФ 35 29.01.2024, 11:56

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Как «самовыдвиженца».

Центризбирком России зарегистрировал «самовыдвиженца» Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Соответствующее постановление было принято 29 января на заседании комиссии, пишет РИА Новости.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК утвердил главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Независимый антивоенный «кандидат в кандидаты» Борис Надеждин уже собрал свыше 200 тысяч подписей, что в два раза больше необходимого для регистрации числа. Из них штаб отберет 105 тысяч автографов, которые будут переданы в Центризбирком.

Выборы президента пройдут в России 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.