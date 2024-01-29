У трех самолетов российских авиакомпаний отказали двигатели во время рейса 4 29.01.2024, 15:01

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Сегодня Airbus A-320, вылетевший из Омска, приземлился в Домодедово с неисправным двигателем.

У третьего самолета авиакомпании S7 сломался двигатель во время выполнения рейса за последние три дня. Сегодня самолет Airbus A-320, вылетевший из Омска, приземлился в Домодедово с неисправным двигателем. На борту находилось более 170 человек. Самолет отстранен от дальнейшего выполнения рейсов, пишет The Moscow Times .

27 января еще два самолета S7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателей. 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву, однако Boeing 737-800 так и не оторвался от земли: пилоты были вынуждены прервать взлет из-за помпажа левого и правого двигателей. Такая неполадка может привести к разрушению воздушного судна прямо в полете.

По той же причине не состоялся рейс S7 из Москвы в турецкую Анталью. Утром 27 января в аэропорту Домодедово Boeing 737-800 прервал взлет из-за помпажа одного из двигателей.

Ранее у авиакомпании S7 возникли проблемы с обслуживанием самолетов, в первую очередь с ремонтом американских двигателей P&W для Airbus A320 / А321neo, с которыми не работают технические организации России и Ирана.

С начала года самолеты российских авиакомпаний ломались как минимум 14 раз. Минимум в трети случаев виновников инцидента стал двигатель самолета.

Еще один инцидент произошел сегодня во время рейса с самолетом Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из китайского Харбина. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Якутска после срабатывания датчика пожара в багажном отсеке.

Лишь одно из этих происшествий происходило не во время выполнения рейса с пассажирами. Катастрофой в Афганистане закончился частный рейс из Индии в Москву, во время него погибли два пассажира. Предварительная причина падения - отказ работы двух двигателей на французском самолете Falcon.