Минобороны Украины отреагировало на слухи об отставке Залужного 12 29.01.2024, 21:10

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свои обязанности.

Министерство обороны Украины прокомментировало информацию о предполагаемой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении министерства.

Позже отставку Залужного опроверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — ответил он на вопрос о том, увольнял ли Зеленский Залужного.

СМИ ранее сообщали о вероятной отставке Залужного и якобы конфликте главкома ВСУ с президентом Владимиром Зеленским. В начале декабря начале декабря о возможном увольнении главкома сообщал NBC News. Несколько представителей украинских властей опровергали эту информацию.