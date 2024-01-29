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Минобороны Украины отреагировало на слухи об отставке Залужного

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  • 29.01.2024, 21:10
  • 7,808
Минобороны Украины отреагировало на слухи об отставке Залужного
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свои обязанности.

Министерство обороны Украины прокомментировало информацию о предполагаемой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении министерства.

Позже отставку Залужного опроверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — ответил он на вопрос о том, увольнял ли Зеленский Залужного.

СМИ ранее сообщали о вероятной отставке Залужного и якобы конфликте главкома ВСУ с президентом Владимиром Зеленским. В начале декабря начале декабря о возможном увольнении главкома сообщал NBC News. Несколько представителей украинских властей опровергали эту информацию.

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