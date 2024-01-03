Что-то пошло не так: в выступлении Путина обнаружили странные смыслы 3 3.01.2024, 8:09

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Поэтому на арену срочно выпустили Медведева.

В этом году речь Владимира Путина по случаю Нового года длилась 3 минуты 39 секунд. Выступление 2024 года было рекордно коротким и значительно отличалось от прошлогоднего.

Об этом «24 каналу» сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Если вспомнить 2023 год, то президент РФ умудрился наговорить на 9 минут. Она была полна конкретики, важных слов.

«К примеру, «Донбасс», «НАТО», «агрессия», «военные». Фраз типа «мы защитили», «боремся», «побеждаем». Был экскурс в историю. Это было на 9 минут. Сейчас 3 минут 39 секунд ни о чем. Это было очень странно», – сказал он.

Вполне возможно, что в Кремле позже поняли, что «что-то пошло не по плану». Поэтому на арену выпустили Дмитрия Медведева, который должен спасти ситуацию. Впрочем, он почти повторил речь Путина в 2023 году.

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