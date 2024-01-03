Армия РФ уронила ракету на село под Воронежом: новые детали 3 3.01.2024, 10:58

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Появились шокирующие кадры и рассказы местных жителей.

Российская ракета ударила по селу Петропавловка Воронежской области около 08:30 по местному времени. Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ.

61-летняя местная жительница рассказала журналистам, что взрыв от «прилета» ракеты превратил улицу Победы в руины.

«Пока собиралась, слышала сильный такой гул, звук самолета. Низко, близко, как будто падает. Я раньше слышала, как летают самолеты, но в этот раз это было очень громко. А потом случился такой ужасный взрыв, что я упала», - сказала она.

Россиянка говорит, что осколки от выбитых стекол ранили ей ногу. Она увидела масштаб разрушений, когда вышла на улицу.

«Крышу всю аж вывернуло, заборы снесло, на улице все сараи рассыпались, от машины соседей один остов остался, дом, что ближе к воронке аж опаленный. Все жители были дома и спасло их только чудо: дома наши все старые, еще со времен совхоза. Строили их из блоков и потолки, соответственно, тоже блочные. Вот блоки и устояли, страшно подумать, если бы были другие материалы, всех бы заживо засыпало», - говорит она.

Также женщина заявила, что взрывом разрушило местную школу, а возле клуба нашли большой осколок ракеты. «Что это за снаряд такой никто не говорит», - добавила пенсионерка.

Вчера появилась информация о том, что российская ракета, выпущенная из акватории Каспийского моря во время массированной ракетной атаки по Украине, упала на село в Воронежской области.

Российские пропагандисты поспешили обвинить в атаке Украину, однако вскоре в Минобороны заявили, что произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса» при выполнении полета самолета ВКС России над населенным пунктом.

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