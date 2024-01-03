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Двойник Путина — это плотник Евгений Васильевич из Беларуси?

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  • 3.01.2024, 11:51
  • 10,096
Двойник Путина — это плотник Евгений Васильевич из Беларуси?

Озвучена неожиданная версия.

Российский политолог Валерий Соловей поделился новыми версиями касательно двойников Владимира Путина.

Он заявил, что на недавнем новогоднем обращении Путина был вовсе не Путин, а Евгений Васильевич, плотник из Беларуси.

«Почему новогоднее поздравление Путина было таким коротким? А для того, чтобы вы не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу того человека, который выступал вместо Путина.

Имя этого двойника Путина — Евгений Васильевич, он родом из Беларуси. Да, родом из Беларуси, Евгений Васильевич, плотник 4-го разряда. Чистая правда», — уверяет без сарказма Валерий Соловей в своем ютуб-канале.

Свои утверждения политолог сопроводил сравнительным видео двух новогодних поздравлений Путина за 2022 и 2024 год. Соловей заявил, что после их просмотра «ему написало много людей и и признало, что он совершенно прав».

Фамилию Евгения Васильевича политолог при этом не назвал.

Вдобавок к этому Соловей заявил, что еще в конце октября «российские элиты и группировки» договорились, что на выборы президента России под видом Путина пойдет именно белорусский плотник Евгений Васильевич.

После победы он, по словам Соловья, сформирует новый кабинет министров во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем полностью передаст власть ему и распустит весь кабинет до конца 2024 года.

Валерий Соловей известен своими конспирологическими теориями. Напомним, что в конце октября он запустил слух о смерти Путина. Он сообщил, что глава России умер, его тело лежит в холодильнике, но о смерти президента России будет сообщено позже.

Потом Соловей признал, что придумал эту историю, чтобы «дать окно возможностей российской оппозиции для перемен и напирать на факт нелегитимности выборов двойника в марте 2024 года».

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