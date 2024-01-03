Двойник Путина — это плотник Евгений Васильевич из Беларуси? 6 3.01.2024, 11:51

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Озвучена неожиданная версия.

Российский политолог Валерий Соловей поделился новыми версиями касательно двойников Владимира Путина.

Он заявил, что на недавнем новогоднем обращении Путина был вовсе не Путин, а Евгений Васильевич, плотник из Беларуси.

«Почему новогоднее поздравление Путина было таким коротким? А для того, чтобы вы не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу того человека, который выступал вместо Путина.

Имя этого двойника Путина — Евгений Васильевич, он родом из Беларуси. Да, родом из Беларуси, Евгений Васильевич, плотник 4-го разряда. Чистая правда», — уверяет без сарказма Валерий Соловей в своем ютуб-канале.

Свои утверждения политолог сопроводил сравнительным видео двух новогодних поздравлений Путина за 2022 и 2024 год. Соловей заявил, что после их просмотра «ему написало много людей и и признало, что он совершенно прав».

Фамилию Евгения Васильевича политолог при этом не назвал.

Вдобавок к этому Соловей заявил, что еще в конце октября «российские элиты и группировки» договорились, что на выборы президента России под видом Путина пойдет именно белорусский плотник Евгений Васильевич.

После победы он, по словам Соловья, сформирует новый кабинет министров во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем полностью передаст власть ему и распустит весь кабинет до конца 2024 года.

Валерий Соловей известен своими конспирологическими теориями. Напомним, что в конце октября он запустил слух о смерти Путина. Он сообщил, что глава России умер, его тело лежит в холодильнике, но о смерти президента России будет сообщено позже.

Потом Соловей признал, что придумал эту историю, чтобы «дать окно возможностей российской оппозиции для перемен и напирать на факт нелегитимности выборов двойника в марте 2024 года».

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