Россия стянула резервы и пошла на захват крупного украинского города 3.01.2024, 12:25

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Фото: AP

Генерал ВСУ назвал направление.

Враг продолжает интенсивные наступательные действия в Купянском и Бахмутском направлениях, а также перегруппировывается на Лиманском направлении, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Как сообщил он в Telegram, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка, при этом противник пытается наступать в направлении города Часовой Яр.

«На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск», - отметил украинский генерал.

По его данным, на Лиманском направлении российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. В то же время, на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами.

Украинский военачальник уточнил, что агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников «шторм z» и «шторм v». Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы по другим направлениям.

«Наши воины, вопреки сложным условиям, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих», - добавил Сырский.

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