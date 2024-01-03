В России раскрыли последствия собственного удара по селу в Воронежской области 1 3.01.2024, 15:24

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Ракета Х-101 наделала масштабные разрушения.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва случайно сброшенного российского боеприпаса в поселке Петропавловка пострадали четыре человека, передает ВВС.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что власти намерены заново построить девять домов, поврежденных при взрыве.

В Петропавловке также пострадали здания местной школы, дома культуры и поселковой администрации. В них частично выбиты стекла, повреждены крыши.

Гусев сообщил, что пострадали также пять легковых машин и трактор — и власти намерены компенсировать их стоимость владельцам.

2 января российское Министерство обороны сообщило, что «около 09:00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса».

При этом российское военное ведомство утверждало, что «пострадавших нет».

О том, какой именно боеприпас был сброшен над Воронежской областью, российские военные не уточняли. Украинские источники сообщали, что ракета, взорвавшаяся в селе Петропавловка, — российская Х-101/555, выпущенная с самолета по Украине.

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