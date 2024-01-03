Во Вьетнаме случайно сняли на видео второго редчайшего примата в мире 2 3.01.2024, 19:53

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Кадры века.

В лесах Вьетнама зафиксирован уникальный момент — встреча с восточными черными номаскусами — приматами семейства гиббоновых, численность которых в мире едва превышает сотню особей, передает «Новое время».

Видеозапись демонстрирует двух взрослых и молодого гиббона, играющих в ветках деревьев, а затем кувыркающегося детеныша. Восточный черный хохлатый гиббон, или восточный черный номаскус — вид, в настоящее время насчитывающий всего около 135 особей в дикой природе и находящийся угрозой исчезновения.

Это животное, впервые обнаруженное учеными в 2002 году на крошечном участке леса на границе с Китаем, считалось вымершим.

Черные гиббоны борются за выживание из-за угрозы потери среды обитания, вызванной выпасом скота и вырубкой лесов.

Популяция этого редкого вида сокращается, что подчеркивает критическую необходимость мер по сохранению.

Сохранение гиббонов стало важной задачей для организации Fauna & Flora International, которая активно работает над увеличением численности животных и защитой их среды обитания. В 2012 году правительства Вьетнама и Китая подписали соглашение о сохранении среды обитания этих приматов. Специалисты подчеркивают, что подобные усилия необходимы для предотвращения исчезновения уникального вида и сохранения биоразнообразия лесов в регионе.

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